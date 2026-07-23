От микропластика до вейпов: Какие страхи пользователей Reddit подтверждает наука
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Посетители Reddit составили список привычных вещей, скрытые последствия которых человечество может осознать лишь спустя десятилетия. Life.ru разобрался, какие из этих опасений уже подтверждаются исследованиями, а какие пока остаются предположениями.
Пользователи Reddit назвали вещи, скрытую опасность которых человечество может недооценивать. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Когда-то асбест считали почти идеальным материалом. Он был дешёвым, прочным, устойчивым к огню и поэтому десятилетиями использовался при строительстве домов, заводов и кораблей. Лишь позднее стало окончательно ясно, что его микроскопические волокна способны попадать в лёгкие и вызывать тяжёлые заболевания, которые проявляются спустя годы после контакта. И недавно пользователи популярной иностранной социальной сети задались вопросом: а какая привычная сегодня вещь через несколько десятилетий может повторить судьбу асбеста? И почему учёные разделяют некоторые из представленных пользователями Reddit опасения.
Микропластик: невидимые частицы повсюду
Микропластик в воде, воздухе и продуктах питания: чем он опасен для человека? Фото © Shutterstock / FOTODOM / MargJohnsonVA
Самым очевидным кандидатом на звание нового асбеста пользователи назвали микропластик. Это частицы размером менее пяти миллиметров, которые образуются при разрушении упаковки, автомобильных шин, синтетической одежды и других изделий. Их находят в воде, воздухе, почве, продуктах питания и уже в человеческом организме. Особенно участников дискуссии встревожила синтетическая одежда. Полиэстер, нейлон и акрил способны терять микроволокна во время носки и стирки. Частицы оказываются в домашней пыли, сточных водах, реках и океанах.
Однако сравнивать микропластик с асбестом пока рано. Всемирная организация здравоохранения признаёт, что человек регулярно вдыхает и проглатывает микро- и нанопластик, но данных для окончательной оценки всех последствий пока недостаточно. Исследователям ещё предстоит выяснить, какие частицы наиболее опасны, в каких количествах и как влияет длительное воздействие. А что вы думаете об этом?
PFAS: «вечные химикаты» в одежде, посуде и упаковке
Чем опасны PFAS и как «вечные химикаты» влияют на здоровье? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Второе место среди страхов пользователей заняли PFAS — большая группа синтетических соединений, которые почти не разрушаются в окружающей среде. Именно поэтому их часто называют «вечными химикатами». PFAS используют там, где материал должен отталкивать воду, жир или грязь. Их можно встретить в антипригарных покрытиях, водостойкой одежде, упаковке для еды, некоторых косметических средствах, мебельных тканях и противопожарной пене. В комментариях на Reddit обратили внимание, что такими веществами могут обрабатывать даже одежду из натуральных волокон, чтобы она меньше мялась и не покрывалась пятнами.
Здесь опасения имеют более серьёзное основание. По данным Агентства по охране окуржающей среды США, воздействие отдельных видов PFAS связывают с нарушениями иммунной и репродуктивной систем, изменением уровня холестерина, проблемами с печенью и повышенным риском некоторых онкологических заболеваний. При этом группа включает тысячи соединений, изученных далеко не одинаково хорошо.
Вейпы: последствия могут проявиться спустя годы
Электронные сигареты и вейпы: чем опасен аэрозоль для лёгких? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Lyskova
Ещё одним возможным «новым асбестом» пользователи Reddit назвали электронные сигареты. Главный страх связан с тем, что массовое распространение вейпов началось сравнительно недавно, поэтому полной картины их воздействия на организм в течение нескольких десятилетий пока нет. Некоторые курильщики воспринимают электронные устройства как безобидную альтернативу, однако водяного пара в привычном смысле они не производят. Человек вдыхает аэрозоль, который может содержать никотин, мелкие частицы пластика, ароматизаторы, металлы и токсичные соединения, возникающие при нагревании жидкости. Никотин вызывает зависимость и особенно опасен для развивающегося мозга подростков. При этом долгосрочные последствия использования вейпов действительно изучены не полностью — именно эта неизвестность и пугает участников обсуждения.
Социальные сети: «асбест» для психики
Почему учёные пока не могут однозначно оценить вред социальных сетей? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete
Часть пользователей Reddit решила не ограничиваться физическими веществами и назвала главным скрытым риском современности социальные сети, а в особенности платформы с алгоритмической лентой. По их мнению, человечество пока не понимает, как постоянная стимуляция, бесконечный скроллинг, сравнение себя с другими и зависимость от реакции аудитории повлияют на психику целого поколения.
Научные данные здесь неоднозначны. Есть мнение, что соцсети способны помогать людям общаться, искать поддержку и находить единомышленников. Однако существуют и серьёзные поводы для беспокойства. В зарубежных исследованиях отмечается, что пока недостаточно оснований считать социальные сети безопасными для детей и подростков. Использование платформ более трёх часов в сутки связывают с удвоенным риском появления симптомов тревоги и депрессии, хотя влияние зависит от контента, возраста и индивидуальной уязвимости человека.
Также влияние соцсетей на подростков анализировали специалисты НИУ ВШЭ и Центра исследований современного детства. Они пришли к важному выводу: нельзя утверждать, что социальные сети одинаково вредят всем детям. Результат зависит от интенсивности использования, характера контента, индивидуальных особенностей подростка и его окружения. Онлайн-платформы могут одновременно становиться источником поддержки и пространством кибербуллинга, опасного контента и болезненного сравнения себя с идеализированными образами.
Предсказать, что именно через несколько десятилетий назовут роковой ошибкой нашего поколения, невозможно. Однако история асбеста учит, что привычность вещи ещё не доказывает её безопасность! Впрочем, страшные слухи о знакомых продуктах не всегда подтверждаются наукой. Например, Life.ru выяснил, действительно ли чипсы вызывают рак и способны испортить желудок или же популярные страшилки сильно преувеличивают опасность.
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