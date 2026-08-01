«Охвостье и подонки»: Почему главного предателя Родины времён ВОВ судили тайно

Андрей Власов стал одним из самых известных символов предательства в истории Великой Отечественной войны. Бывший советский генерал перешёл на сторону нацистской Германии и возглавил Русскую освободительную армию (РОА), в которую вошли десятки тысяч человек.

При этом сама идея создания такой армии долгое время не находила поддержки у руководства Третьего рейха. Нацистская верхушка не скрывала презрения к русским и рассматривала их лишь как инструмент в борьбе против СССР. Власов, напротив, утверждал, что «русских могут победить только русские», чем вызывал раздражение у немецких руководителей.

Реальное формирование РОА началось только осенью 1944 года, когда Германия уже терпела поражения на всех фронтах. К этому моменту советские войска освободили большую часть территории СССР, а положение вермахта становилось всё более тяжёлым.

После окончания войны Власов был захвачен советскими войсками и доставлен в Москву. Его дело рассматривалось в закрытом режиме: руководство суда посчитало, что открытый процесс мог дать обвиняемому возможность распространять свои взгляды.

Суд над Власовым и другими участниками дела продолжался всего два дня. В материалах процесса есть фрагменты, где генерал признаёт свою вину и резко высказывается о бывших соратниках, называя их «подонками» и «охвостьем».

Однако историки обращают внимание на то, что подобные формулировки вызывают вопросы. На других процессах над бывшими нацистами и коллаборационистами обвиняемые, даже признавая вину или пытаясь оправдаться, обычно не использовали столь резкие выражения в адрес бывших товарищей, особенно когда смертный приговор уже был неизбежен. Поэтому часть исследователей допускает, что в протоколах суда могла остаться не дословная речь Власова, а её интерпретация советскими представителями.

31 июля 1946 года Власова и ещё 11 обвиняемых признали виновными в государственной измене. Им назначили высшую меру наказания — смертную казнь. Уже на следующий день приговор был приведён в исполнение в Бутырской тюрьме. Их тела кремировали, а прах захоронили в общей могиле на территории Донского монастыря, пишет «Газета.ru».

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал о распространённых мифах, связанных с началом Великой Отечественной войны. Историк опроверг версии о подготовке СССР к нападению на Германию, знании точной даты вторжения и нежелании советских граждан защищать страну, отметив, что многие подобные утверждения появились на фоне политических споров.