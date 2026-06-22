От «превентивного удара» до Сталина на даче: Историк развеял главные мифы о 22 июня 1941-го

В День памяти и скорби научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал РИА «Новости» о наиболее распространённых заблуждениях, связанных с началом Великой Отечественной войны.

Одним из самых известных он назвал утверждение о том, что Советский Союз якобы сам готовился атаковать Германию, а вермахт лишь нанёс упреждающий удар. По словам историка, документы свидетельствуют о подготовке СССР к обороне, а не к агрессии.

Ещё один распространённый тезис касается якобы известной Сталину точной даты вторжения. Как отметил эксперт, разведка предупреждала о подготовке нападения, однако сроки неоднократно менялись, а немецкая сторона вела масштабную кампанию по дезинформации.

Также Мягков оспорил мнение о том, что советские граждане не хотели защищать страну. Он напомнил, что уже в первые дни войны тысячи добровольцев пришли в военкоматы, а молодёжь была заранее подготовлена к службе благодаря системе патриотического и военного воспитания.

Среди мифов историк выделил и версию о том, что поражения 1941 года были вызваны исключительно репрессиями в армии. По его словам, гораздо большую роль сыграли стремительное расширение вооружённых сил, нехватка опытных кадров и незавершённая реорганизация воинских частей.

Отдельно эксперт остановился на утверждении, что Сталин после начала войны якобы устранился от управления страной. По его словам, архивные документы показывают, что в первые дни после вторжения в Кремле проходили постоянные совещания с участием высшего военного и политического руководства.

Мягков подчеркнул, что многие из этих версий появились в разные годы по политическим причинам, а их дальнейшее распространение нередко связано с идеологическими спорами вокруг истории Второй мировой войны.

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