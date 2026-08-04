Не открываются сайты банков в браузере: Почему это произошло 4 августа и что делать? Оглавление Что происходит Почему это произошло Что такое сертификат безопасности и зачем он нужен Как решить проблему Безопасно ли ставить сертификат Минцифры Что делать дальше FAQ — частые вопросы Что означает предупреждение «подключение не защищено»? Безопасно ли устанавливать сертификат Минцифры? Можно ли пользоваться мобильным приложением банка вместо браузера? Вернётся ли доступ через обычные браузеры без сертификата? 4 августа 2026 года сайты многих российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Разбираем причину и способы решения проблемы 4 августа, 09:16 Почему не открываются сайты банков в браузере: причины и что делать. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сайты крупных российских банков перестали открываться в иностранных браузерах из-за отзыва SSL-сертификатов. Разбираем причину, объясняем, что такое сертификат безопасности, и даём рабочие способы решения.

Что происходит

Утром 4 августа 2026 года пользователи столкнулись с проблемой — зайти на сайты российских банков через зарубежные браузеры стало затруднительно. Мы уже писали об этом ранее здесь, в новом же материале хотим объяснить, что именно произошло и как решить эту проблему.

Открывая сайты ряда крупных российских банков через Chrome, Safari или Edge, пользователь видит сообщение о том, что соединение небезопасно. Браузер не может подтвердить подлинность сайта, так как не распознаёт сертификат, которым сайт «подписался».

Почему это произошло

Причина этого — отозванные у российских организаций сертификаты безопасности. Ещё в июне 2026 года японский центр сертификации GlobalSign начал этот самый отзыв.

В связи с этим российские сайты перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры России. Однако проблема в том, что большинство иностранных браузеров по умолчанию не включают в свой список доверенных центров российский УЦ. Поэтому, когда браузер видит сертификат Минцифры, он не может его проверить и выдаёт предупреждение или вовсе ограничивает доступ к сайту, что и произошло сегодня с банками.

Что такое сертификат безопасности и зачем он нужен

Сертификат безопасности, или SSL-сертификат (Secure Sockets Layer), — это своеобразный цифровой «паспорт» сайта. Выполняет он две ключевые задачи:

Подтверждает подлинность — убеждает пользователя и браузер, что сайт действительно принадлежит заявленному владельцу (в нашем случае банку), а не является подделкой.

Обеспечивает шифрование, создавая защищённый канал для передачи данных (логинов, паролей, реквизитов карт), чтобы злоумышленники не могли их перехватить.

Когда вы видите в адресной строке замочек и надпись HTTPS, это значит, что соединение защищено сертификатом. Если сертификат отзывают или браузер его не признаёт, защита ставится под сомнение, и браузер предупреждает об этом.

Как решить проблему

Но волноваться не стоит, решить проблему со входом на сайты российских банков можно достаточно просто. Есть два способа:

Во-первых, можно установить сертификаты Минцифры на своё устройство (в операционную систему), что в конце июля уже рекомендовали сделать в ведомстве. После этого иностранные браузеры смогут проверять сертификаты банков и перестанут выдавать предупреждения. Установить необходимо оба сертификата: корневой (Russian Trusted Root CA) и выпускающий (Russian Trusted Sub CA). Актуальные файлы и инструкции есть в специальном разделе на сайте «Госуслуги». После установки рекомендуется очистить кэш браузера.

Во-вторых, использовать отечественный браузер, в котором поддержка российских сертификатов уже встроена, например, «Яндекс Браузер» или «Атом». В этом случае никаких дополнительных настроек не потребуется.

Безопасно ли ставить сертификат Минцифры

Минцифры заявляет, что установка российских сертификатов безопасна и не влияет на работу устройства. При этом независимые специалисты обращают внимание, что после установки корневого сертификата система начинает доверять Национальному удостоверяющему центру не только при открытии сайта конкретного банка. Поэтому сертификаты следует скачивать исключительно с «Госуслуг» или переходить к инструкции с официального сайта банка. Пользователи, которые не хотят добавлять новый сертификат в системное хранилище, могут открывать нужные банковские сайты в браузерах со встроенной поддержкой российских сертификатов.

Что делать дальше

Если вы столкнулись с этой проблемой, вам нужно либо установить отечественный браузер, либо сертификаты Минцифры. Установили? Проверьте, исчезла ли ошибка.

Если проблема сохраняется, возможно, дело в кэше браузера или в особенностях конкретного устройства. Попробуйте очистить кэш и перезапустить браузер после установки.

Следите за официальными каналами банка или Минцифры, так как ситуация может меняться и появятся новые рекомендации.

FAQ — частые вопросы

Что означает предупреждение «подключение не защищено»?

Это сигнал браузера о том, что он не может подтвердить подлинность сайта с помощью сертификата. Это не обязательно означает, что сайт опасен сам по себе, но указывает на риск при вводе личных данных.

Безопасно ли устанавливать сертификат Минцифры?

Минцифры заявляет, что установка российских сертификатов безопасна и не влияет на работу устройства.

Можно ли пользоваться мобильным приложением банка вместо браузера?

Да, мобильные приложения обычно работают независимо от этой проблемы.

Вернётся ли доступ через обычные браузеры без сертификата?

Скорее всего, нет, пока банки не вернутся к использованию сертификатов, которые по умолчанию поддерживаются иностранными браузерами. Поэтому установка сертификатов Минцифры или переход на отечественный браузер — наиболее надёжное решение.

Авторы Андрей Ананьев