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Регион
4 августа, 00:04

Ряд зарубежных браузеров ввёл ограничения на посещение сайтов российских банков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan Lorne

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan Lorne

Зарубежные браузеры — Google Chrome, Microsoft Edge и Safari — начали вводить ограничения на доступ к сайтам ряда крупных российских банков. Эта информация появилась 4 августа.

При доступе к сайтам появляется предупредительное сообщение, которое блокирует переход. Некоторые банки советуют пользователям установить сертификаты Минцифры для корректной работы их онлайн-ресурсов.

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Мошенники маскируют опасные сайты под магазины приложений Apple

Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало невыполнение части требований по устранению дискриминационных условий для российских цифровых сервисов на устройствах с операционной системой iOS. Ранее ведомство выдало компании предупреждение, в котором потребовало обеспечить возможность работы с российской поисковой системой и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на iPhone и iPad.

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Алена Пенчугина
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