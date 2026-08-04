Ряд зарубежных браузеров ввёл ограничения на посещение сайтов российских банков
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Зарубежные браузеры — Google Chrome, Microsoft Edge и Safari — начали вводить ограничения на доступ к сайтам ряда крупных российских банков. Эта информация появилась 4 августа.
При доступе к сайтам появляется предупредительное сообщение, которое блокирует переход. Некоторые банки советуют пользователям установить сертификаты Минцифры для корректной работы их онлайн-ресурсов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало невыполнение части требований по устранению дискриминационных условий для российских цифровых сервисов на устройствах с операционной системой iOS. Ранее ведомство выдало компании предупреждение, в котором потребовало обеспечить возможность работы с российской поисковой системой и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на iPhone и iPad.
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