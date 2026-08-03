ФАС возбудила дело против Apple за дискриминацию российских сервисов

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало невыполнение части требований по устранению дискриминационных условий для российских цифровых сервисов на устройствах с операционной системой iOS.

Ранее ведомство выдало компании предупреждение, в котором потребовало обеспечить возможность работы с российской поисковой системой и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на iPhone и iPad.

Основанием для претензий стало то, что на устройствах Apple по умолчанию была установлена иностранная поисковая система. Российское законодательство предусматривает возможность использования отечественных сервисов или решений стран ЕАЭС.

Компания сообщила, что с 27 июля в новой версии программного обеспечения появилась возможность предустановки российской поисковой системы. Однако остальные требования ФАС выполнены не были.

Речь идёт о предустановке на устройства с iOS национального мессенджера и российского магазина приложений. После этого служба решила начать антимонопольное разбирательство.

Если в ходе проверки подтвердится нарушение закона о защите конкуренции, Apple может получить штраф в соответствии с КоАП РФ. В ФАС также отметили, что похожие претензии к компании рассматривают антимонопольные органы ряда других стран, включая государства БРИКС.

Ранее Life.ru писал, что корпорация Apple вновь стала крупнейшей компанией мира по рыночной стоимости после изменения котировок на бирже Nasdaq. На момент закрытия торгов бумаги Apple подорожали на 1,17% и достигли $336,91. Рыночная капитализация компании выросла до $4,95 трлн.