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3 августа, 14:10

ФАС возбудила дело против Apple за дискриминацию российских сервисов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple. Поводом стало невыполнение части требований по устранению дискриминационных условий для российских цифровых сервисов на устройствах с операционной системой iOS.

Ранее ведомство выдало компании предупреждение, в котором потребовало обеспечить возможность работы с российской поисковой системой и выполнить требования по предустановке отечественного программного обеспечения на iPhone и iPad.

Основанием для претензий стало то, что на устройствах Apple по умолчанию была установлена иностранная поисковая система. Российское законодательство предусматривает возможность использования отечественных сервисов или решений стран ЕАЭС.

Компания сообщила, что с 27 июля в новой версии программного обеспечения появилась возможность предустановки российской поисковой системы. Однако остальные требования ФАС выполнены не были.

Речь идёт о предустановке на устройства с iOS национального мессенджера и российского магазина приложений. После этого служба решила начать антимонопольное разбирательство.

Если в ходе проверки подтвердится нарушение закона о защите конкуренции, Apple может получить штраф в соответствии с КоАП РФ. В ФАС также отметили, что похожие претензии к компании рассматривают антимонопольные органы ряда других стран, включая государства БРИКС.

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Ранее Life.ru писал, что корпорация Apple вновь стала крупнейшей компанией мира по рыночной стоимости после изменения котировок на бирже Nasdaq. На момент закрытия торгов бумаги Apple подорожали на 1,17% и достигли $336,91. Рыночная капитализация компании выросла до $4,95 трлн.

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Полина Никифорова
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