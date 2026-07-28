Apple вновь стала самой дорогостоящей компанией в мире, обойдя Nvidia

Корпорация Apple вновь стала крупнейшей компанией мира по рыночной стоимости после изменения котировок на бирже Nasdaq. Американская корпорация опередила Nvidia, которая ранее занимала первое место по этому показателю, свидетельствуют данные биржи.

На момент закрытия торгов бумаги Apple подорожали на 1,17% и достигли $336,91. Рыночная капитализация компании выросла до $4,95 трлн. Акции Nvidia, напротив, снизились на 4,99% — до $196,51, а стоимость компании составила $4,76 трлн.

Биржевые показатели Apple за торговую сессию также включали дневной диапазон $334,02–$339,57. Объём торгов составил около 49,48 млн акций при среднем значении за период около 55,33 млн. Предыдущая цена закрытия находилась на уровне $333,02. Кроме того, за последние 52 недели бумаги Apple торговались в диапазоне от $201,5 до $334,99. Текущая дивидендная доходность компании составляет 0,32%, годовой размер дивиденда — $1,08 на акцию.

А ранее житель Калифорнии подал коллективный иск против Apple из-за недостоверных заявлений о безопасности функции Hide My Email. По его словам, компания знала о проблеме с раскрытием реальных адресов ещё год назад. Технология Hide My Email создаёт случайные почтовые ящики, которые перенаправляют сообщения на основной аккаунт. В июне прошлого года эксперт по кибербезопасности сообщил Apple о возможной уязвимости. Через месяц компания подтвердила получение уведомления, но проблема так и не была решена.