Пользователи требуют с Apple компенсацию за сокрытие опасной уязвимости

На Apple подали коллективный иск из-за недостоверных заявлений о безопасности опции Hide My Email. О претензии рассказал портал 9to5Mac.

Инициатором разбирательства выступил житель Калифорнии Энтони Альварес. Он утверждает, что корпорация больше года знала о бреши, позволявшей раскрывать реальные адреса, скрытые за псевдонимами.

Технология генерирует случайные ящики, пересылающие корреспонденцию на основной аккаунт. Базовая версия доступна через Sign in with Apple, расширенная входит в тариф iCloud+.

Как пишет 404 Media, эксперт по кибербезопасности уведомил компанию о предполагаемой проблеме ещё в июне прошлого года. Через месяц там подтвердили получение сигнала, но дефект остался. В марте производитель заявил об исправлении, однако исследователь счёл, что уязвимость по-прежнему можно эксплуатировать. Затем IT-гигант пообещал закрыть её в одном из грядущих патчей.

В заявлении говорится, что Альварес и другие клиенты покупали устройства и подписку, доверяя гарантиям сохранности личных сведений. Общая сумма требований предполагаемых участников спора превышает $5 млн без учета процентов и издержек.

Потребитель настаивает на признании дела коллективным и взыскании компенсации. Кроме того, он требует ликвидировать недочёт либо публично объявить о существующих ограничениях сервиса. Apple пока воздерживается от комментариев.