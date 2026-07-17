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17 июля, 15:03

Apple вернула себе звание самой дорогой компании в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tada Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tada Images

Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира, обойдя по рыночной капитализации производителя чипов Nvidia. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

К 16:37 по московскому времени акции корпорации на бирже Nasdaq росли на 0,2% и торговались на уровне 333,94 доллара за бумагу. Спустя несколько минут рост ускорился, и стоимость поднялась до 334,03 доллара, прибавив 0,23%. Рыночная капитализация Apple достигла отметки в 4,9 триллиона долларов.

Вслед за лидером в тройку крупнейших компаний вошли Nvidia с показателем 4,83 триллиона долларов и управляющая холдингом Google корпорация Alphabet, чья капитализация составила 4,19 триллиона долларов.

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Ранее корпорация Apple официально повысила цены на всю линейку своих устройств. В зависимости от модели подорожание составило от 16 до 25%, а заметнее всего прибавил в цене iPad Air. Производитель объяснил столь резкий скачок острым дефицитом чипов памяти и назвал этот шаг вынужденным. Теперь самый бюджетный ноутбук MacBook Neo обойдётся покупателям в 699 долларов вместо прежних 599. Версия Air подскочила в цене на целых 200 долларов, а флагманский MacBook Pro приблизился к отметке в 2 тысячи.

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Юлия Сафиулина
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