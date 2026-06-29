Инсайдеры раскрыли дату выхода нового iPhone 18

Корпорация Apple готовится к анонсу новых смартфонов серии iPhone 18 в начале сентября. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Bloomberg Марк Гурман в соцсети X.

По его прогнозам, компания намерена представить устройства в самом начале осени, вероятнее всего, 8 или 9 сентября. Гурман считает 9 сентября наиболее вероятной датой, поскольку 7 сентября в США отмечается День труда, а Apple обычно не проводит презентации в дни национальных праздников.

Автор раскрыл предполагаемую дату начала предзаказов — 10 сентября. Скорее всего, смартфоны появятся в продаже уже через неделю, 17 сентября. Гурман уточнил, что в этот день Apple покажет сразу три устройства: топовые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также складной iPhone Ultra. Что касается базовой модели iPhone 18, то, по словам Гурмана и других инсайдеров, она появится на рынке в начале 2027 года.

Ранее сообщалось, что после выхода бета-версии iOS 27 пользователи жалуются на быструю разрядку, нестабильную работу приложений и сбои в сервисах Apple. iPhone стали выключаться без предупреждения, программы не открываются, а российские аккаунты теряют доступ к App Store (работает только с учётными записями других регионов).