iPhone и iPad станут дороже из-за острого дефицита чипов

Глава Apple Тим Кук предупредил о грядущем повышении цен на продукцию компании из-за острого дефицита чипов памяти и накопителей. В своём заявлении он отметил, что корпорация «делает всё возможное», чтобы сгладить рост издержек, однако текущая ситуация стала «неустойчивой».

Конкретные сроки и масштаб удорожания iPhone, iPad и другой техники Apple топ-менеджер не уточнил. При этом, по оценкам аналитиков исследовательской компании TechInsights, для сохранения рентабельности «яблочному» гиганту придётся поднять стоимость нового iPhone Pro примерно на 270 долларов. Официального подтверждения этой цифры со стороны производителя пока не поступало.

Ранее сообщалось, что после выхода бета-версии iOS 27 пользователи жалуются на быструю разрядку, нестабильную работу приложений и сбои в сервисах Apple. iPhone стали выключаться без предупреждения, программы не открываются, а российские аккаунты теряют доступ к App Store (работает только с учётными записями других регионов).