Студент из Екатеринбурга лично представил свою разработку главе Apple

На конференции WWDC26 в Калифорнии студент из Екатеринбурга Антон Баранов лично представил свою разработку главе Apple Тиму Куку. Проект уже получил международное признание и активно используется пользователями по всему миру. Видео с конференции он опубликовал в своих соцсетях.

Студент из Екатеринбурга презентовал приложение Тиму Куку на WWDC26. Видео © Х / Tim Cook

В рамках WWDC26 разработчик из России презентовал приложение Pitch Coach, созданное для помощи в развитии навыков самопрезентации. После демонстрации Тим Кук высоко оценил идею и поделился видео выступления в социальных сетях. Антон Баранов обучается в Техническом университете Центрального Гессена в Германии. Его проект использует данные с AirPods для анализа поведения во время речи.

Система отслеживает осанку, скорость разговора и наличие слов-паразитов. При сутулости или частом использовании звуков-заполнителей вроде «э-э-э» приложение отправляет уведомления на смартфон и в наушники. Появление идеи связано с личным опытом разработчика. В подростковом возрасте он не смог пройти важное собеседование из-за сильного волнения и трудностей с уверенной подачей своих проектов.

Позднее Apple присвоила ему статус «Выдающегося победителя» конкурса Swift Student Challenge. Тим Кук отдельно отметил, что разработка демонстрирует, как технологии помогают людям преодолевать личные ограничения. Работа студента также была опубликована на официальных ресурсах Apple, а немецкий университет THM выпустил пресс-релиз о достижении своего учащегося.

Сегодня приложение установили более 25 тысяч пользователей по всему миру. Особенно активно его скачивают в Екатеринбурге, а также в ДНР и Архангельске. В Германии проект дополнительно продвигается через наружную рекламу. Следующей целью разработчика стало достижение отметки в 100 тысяч установок.

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