Новая прошивка превращает iPhone в «дырявый аккумулятор» и блокирует доступ к магазину

После выхода iOS 27 пользователи iPhone начали массово сообщать о проблемах: устройства быстрее разряжаются, приложения работают нестабильно, а часть сервисов Apple даёт сбои. Об этом стало известно SHOT.

Пользователи iPhone пожаловались на сбои и быстрый разряд после нового обновления. Фото © Telegram / SHOT

Обновление, которое сейчас находится на стадии бета-тестирования, стало доступно широкому кругу пользователей и вызвало ряд технических проблем. Владельцы iPhone жалуются, что смартфоны начали заметно быстрее терять заряд, а в отдельных случаях — выключаться без предупреждения.

Пользователи iPhone пожаловались на сбои и быстрый разряд после нового обновления. Фото © Telegram / SHOT

Отдельные пользователи отмечают сбои в работе приложений. В некоторых случаях программы перестают открываться вовсе, что связано с несовместимостью после обновления. Также сообщается о проблемах с App Store: зайти в магазин с российского аккаунта не удаётся, при этом доступ сохраняется только при использовании учётных записей других регионов.

Часть пользователей столкнулась с тем, что не работают новые ИИ-функции, представленные Apple. Речь идёт об инструментах для редактирования изображений, включая расширение фотографий и изменение ракурса. При попытке использовать эти возможности приложение галереи может закрываться, а пользователь возвращается на главный экран.

На фоне жалоб отмечается и новый функционал Siri AI: ассистент теперь способен общаться на русском языке, анализировать сообщения и предлагать действия на основе контекста переписки.

Ранее сообщалось, что компания Apple представила новое поколение операционных систем в рамках конференции WWDC 2026. Обновления затронули iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27. Основной акцент в новом релизе сделан на развитие искусственного интеллекта и обновление голосового помощника Siri.