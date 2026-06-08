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8 июня, 20:42

Apple представила iOS 27 и Siri на основе искусственного интеллекта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ringo Chiu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ringo Chiu

Компания Apple Inc. представила новое поколение своих операционных систем на конференции WWDC 2026. Обновления затронули iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 и visionOS 27. Основной фокус компания сделала на развитии искусственного интеллекта и переработке голосового помощника Siri.

Обновлённая Siri AI получила отдельное приложение с интерфейсом в формате чата, где можно общаться с ассистентом как текстом, так и голосом. По заявлениям Apple, система стала лучше понимать контекст, анализирует данные из почты, сообщений, календаря и контактов, а также умеет отвечать на вопросы по изображениям и документам на экране.

В iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 появилась функция поиска Search or Ask («Найди или спроси»), объединяющая возможности Spotlight и Siri. Она активируется свайпом с верхней части экрана и поддерживает запросы в голосовом и текстовом формате. Также пользователям обещают возможность переключения между различными ИИ-моделями, включая сторонние системы вроде ChatGPT, Gemini и Claude.

Отдельно обновились встроенные приложения: в «Фото» добавлены генеративные ИИ-инструменты, а камера получила режим визуального распознавания объектов, текста и товаров. Пользователи также смогут создавать обои с помощью искусственного интеллекта.

В macOS 27 Apple окончательно отказывается от поддержки компьютеров на базе процессоров Intel — система будет работать только на устройствах с чипами Apple Silicon и A-серии.

В watchOS 27 появятся новые циферблаты, включая Modular Ultra, а также расширенные функции здоровья и более глубокая интеграция с Siri. Все обновления станут доступны пользователям осенью 2026 года.

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Артём Гапоненко
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