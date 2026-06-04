ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 13:53

Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагами» после удаления «Макса» из App Store

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Решение Apple удалить мессенджер «Макс» из App Store вызвало резкую реакцию со стороны главы «Ростелекома» Михаила Осеевского, который назвал действия компании недружественными. Высказывание прозвучало на полях ПМЭФ в ответ на вопрос ТАСС о том, как в компании оценивают удаление приложения из магазина App Store.

«Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения «Макс» это просто абсолютно недружественный шаг», — сказал он.

При этом подчёркивается, что подобные меры не должны автоматически приводить к зеркальным ответным действиям со стороны России. Отдельно Осеевский выразил надежду, что представители VK проведут дополнительные консультации по сложившейся ситуации. Дальнейшие шаги, как отметил он, следует уточнять у разработчика приложения.

Шадаев: Apple лишила «Макс» возможности присылать уведомления на iPhone
Шадаев: Apple лишила «Макс» возможности присылать уведомления на iPhone

Ранее пользователи устройств Apple столкнулись с недоступностью мессенджера «Макс» в магазине приложений App Store. Разработчики уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины исчезновения приложения из магазина. Параллельно ведётся работа по восстановлению доступа к сервису и оперативному решению возникшей ситуации.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • MAX (мессенджер)
  • Apple
  • Ростелеком
  • ПМЭФ-2026
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar