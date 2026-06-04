Глава «Ростелекома» назвал Apple «врагами» после удаления «Макса» из App Store

Решение Apple удалить мессенджер «Макс» из App Store вызвало резкую реакцию со стороны главы «Ростелекома» Михаила Осеевского, который назвал действия компании недружественными. Высказывание прозвучало на полях ПМЭФ в ответ на вопрос ТАСС о том, как в компании оценивают удаление приложения из магазина App Store.

«Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения «Макс» это просто абсолютно недружественный шаг», — сказал он.

При этом подчёркивается, что подобные меры не должны автоматически приводить к зеркальным ответным действиям со стороны России. Отдельно Осеевский выразил надежду, что представители VK проведут дополнительные консультации по сложившейся ситуации. Дальнейшие шаги, как отметил он, следует уточнять у разработчика приложения.

Ранее пользователи устройств Apple столкнулись с недоступностью мессенджера «Макс» в магазине приложений App Store. Разработчики уже направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины исчезновения приложения из магазина. Параллельно ведётся работа по восстановлению доступа к сервису и оперативному решению возникшей ситуации.