Айфоны разряжаются за час, а греются как утюги: Что не так с новым обновлением Apple

Обновление iOS версии 26.5 вызвало массовые жалобы владельцев смартфонов Apple. Пользователи сообщают, что аккумулятор стал садиться значительно быстрее — иногда за 60 минут активной работы, сообщает Mash.

Кроме того, процесс восполнения энергии растянулся в 2–3 раза дольше обычного. Шкала заряда движется очень медленно. Дополнительно люди отмечают сильный нагрев устройств.

На старых моделях, в частности на «тринадцатых» айфонах, обнаружились и другие неполадки. Речь идёт о сбоях в работе камеры, а также о самопроизвольном снижении громкости во время разговора.

Специалисты сервисного центра Restore объяснили, что резкий скачок потребления энергии после установки свежей прошивки — явление временное. Телефон заново индексирует фотографии и файлы, оптимизирует приложения, а также догружает служебные данные. Это создаёт повышенную нагрузку, из-за которой гаджет нагревается, а зарядка замедляется.

Процесс обычно занимает от одного до двух дней. Чаще всего на неудобства жалуются обладатели более старых устройств, владельцы обширных фотоархивов (например, с 30 тыс. снимков), а также те, кто активно пользуется смартфоном без перерывов. Дополнительным фактором разряда служит постоянно включённый VPN.

Эксперты советуют выждать примерно 48 часов — чаще всего режим энергопотребления приходит в норму самостоятельно. В настройках можно отследить, какое приложение расходует больше всего ресурсов, и переустановить его. Следует также отслеживать новые версии — разработчики обычно быстро выпускают исправления. На время адаптации телефона специалисты рекомендуют использовать зарядку MagSafe или USB-C, а также носить с собой пауэрбанк. Некоторые наиболее решительные пользователи прибегают к джейлбрейку, чтобы откатить систему до прежней версии.

