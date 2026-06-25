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25 июня, 14:31

Apple подняла цены на гаджеты до 25% из-за дефицита чипов памяти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton_Ivanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton_Ivanov

Корпорация Apple официально увеличила стоимость своих устройств. Подорожание затронуло всю линейку и местами достигло четверти от прежнего ценника. О новом прайс-листе сообщает Mash Money.

Рост цен объясняется дефицитом чипов памяти. Производитель назвал этот шаг вынужденным. В зависимости от модели прибавка составила от 16 до 25 процентов. Заметнее всего подорожал iPad Air.

Теперь самый доступный ноутбук MacBook Neo обойдётся покупателям в 699 долларов вместо прежних 599. Версия Air подскочила в цене на 200 долларов, а флагманский Pro теперь продаётся почти за две тысячи. Планшеты также прибавили: iPad Pro перешагнул отметку в 1199 долларов.

Пока изменения касаются американского рынка. Однако новые партии с завода будут приходить уже с серьёзной наценкой, и последствия для других стран неизбежны.

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Напомним, это не единственная и не самая громкая новость за этот день, связанная с Apple. Сегодня компания удалила из App Store приложения ряда российских сервисов, лишив пользователей доступа к обновлениям и приложениям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от этих действий пострадали десятки миллионов людей, и рекомендовал россиянам переходить на устройства с Android.

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Юрий Лысенко
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