Суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тыс. за повторное неисполнение обязанностей
Статуя Фемиды на здании Верховного суда России в Москве. Обложка ©
Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Apple на 500 тысяч рублей. Причиной стало повторное неисполнение обязанностей организатором распространения информации в Сети, сообщили в инстанции.
«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 374 Таганского района города Москвы от 25 июня 2026 года Эпл Инк. (Apple Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Ранее Apple без предупреждения удалила из собственного магазина приложений App Store продукты от VK. Уже установленные программы продолжат работать, однако пользователи не смогут получать уведомления и могут столкнуться с проблемами при получении увеломлений. К слову, отечественного техногиганта даже нет в санкционных списках.
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