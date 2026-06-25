Суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тыс. за повторное неисполнение обязанностей

Суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Apple на 500 тысяч рублей. Причиной стало повторное неисполнение обязанностей организатором распространения информации в Сети, сообщили в инстанции.

Ранее Apple без предупреждения удалила из собственного магазина приложений App Store продукты от VK. Уже установленные программы продолжат работать, однако пользователи не смогут получать уведомления и могут столкнуться с проблемами при получении увеломлений. К слову, отечественного техногиганта даже нет в санкционных списках.