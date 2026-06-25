Депутат Попов: Apple хочет нарушить коммуникацию для десятков миллионов россиян

Удаление сервисов VK, «Дзена» и Mail.ru из AppStore — это попытка врага уничтожить цифровую инфраструктуру России и выключить коммуникацию для десятков миллионов граждан. Об этом зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов написал в своём Telegram-канале, комментируя решение Apple.

По его словам, платформы, на которые наложены ограничения, являются частью суверенной инфраструктуры страны, а их блокировка происходит по беспределу и без предъявления каких-либо претензий к правилам.

«Противник ставит целью уничтожение нашей инфраструктуры — топливной, логистической, цифровой. По беспределу. VK и Mail.ru, какие бы претензии им не предъявляли, часть суверенной инфраструктуры. Инструмент взаимодействия десятков миллионов людей. И эту коммуникацию нам хотят выключить», — подчеркнул депутат.

Попов отметил, что в условиях гибридной войны полноценная конкуренция в цифровом пространстве невозможна, даже если бы этого хотелось. По его мнению, России нужна собственная цифровая инфраструктура, и сейчас это уже не вопрос предпочтений, а вопрос выживания.

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