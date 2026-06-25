Решение Apple о блокировке платформы является не случайным сбоем, а звеном в продуманной антироссийской политике западных IT-гигантов, так считает глава АНО «Белый интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко. По её словам, частная корпорация берёт на себя роль мирового арбитра, выходя далеко за рамки своих полномочий.

Сидоренко подчеркнула, что под удар попала платформа, которой никогда не было в санкционных списках. Это переводит конфликт из области формальных ограничений в плоскость дискриминации по ценностному признаку, когда доступ к общению, деньгам и медицине ставится в зависимость от политической конъюнктуры на Западе.

«По сути, это цифровой террор: людей лишают фундаментальных прав без суда и следствия. А то, что Apple не предъявила никаких претензий к правилам VK, только подтверждает: решение принято не по факту, а по принципу», — сказала она.

Эксперт отметила, что Россия со своей стороны выполняет требования и идёт навстречу зарубежным платформам, но в ответ получает новые блокировки. Она назвала это односторонней игрой, где нашей стране отведена роль просителей.

Особое внимание Сидоренко уделила тому, что этот шаг Apple — запоздалый: Россия заранее создала собственную цифровую инфраструктуру, включая сервисы и магазины приложений. По её мнению, именно эта независимость вызывает раздражение западных оппонентов.

«Каждый новый запрет с их стороны — это не удар по нам, это жест отчаяния. Они уже не могут нас догнать, могут только хлопнуть дверью. И каждый такой хлопок — лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную дорогу», — заключила Сидоренко.