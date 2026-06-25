«Системный геноцид российских технологий»: Мизулина обвинила Apple в дискриминации

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Apple пытается отменить всё русское. Об этом она написала в Telegram после удаления ряда российских приложений из AppStore.

«Похоже, что Apple пытаются отменить всё русское. Напомню, что все началось ещё с волны удаления приложений российских банков. Им годами приходится «изобретать велосипед», чтобы люди могли продолжать пользоваться онлайн-сервисами. Теперь компания пошла ещё дальше», — говорится в публикации.

Мизулина подчеркнула, что Apple «откровенно давит» российские разработки, пользуясь монопольным положением на технологическом рынке. Она отметила, что действия компании уже можно назвать «системным геноцидом российских технологий» и частью западной антироссийской политики.

Ранее из AppStore исчезли «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Знакомства», «Дзен», «Одноклассники», Mail.ru и Skillbox. Пользователи теперь не могут скачать или обновить эти приложения. Российские власти уже заявили, что намерены запросить у Apple официальные разъяснения.