Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 10:03

Песков посоветовал россиянам переходить на Android из-за действий Apple

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на Android и другие операционные системы, чтобы продолжать пользоваться привычными сервисами. Заявление прозвучало на фоне очередного удаления российских приложений из магазина Apple.

«Это не первый раз, когда Apple удаляет наши приложения, российского производства. И это ставит вопрос о надёжности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг», — подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что Москва официально затребует у корпорации разъяснений по ситуации с удалением российского ПО. В Кремле считают, что действия Apple требуют юридической оценки.

Удар по десяткам миллионов пользователей: Песков осудил шаг Apple в отношении российских приложений
Удар по десяткам миллионов пользователей: Песков осудил шаг Apple в отношении российских приложений

Сегодня Apple удалила приложения VK из App Store без предварительного уведомления. Старые версии перестали получать обновления. В VK подчеркнули, что компания не под санкциями. Отключение коснётся миллионов пользователей соцсетей, почты, видеосервисов и образовательных платформ.

Главные события в мире высоких технологий, искусственного интеллекта и связи — в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Apple
  • Дмитрий Песков
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar