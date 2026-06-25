Песков посоветовал россиянам переходить на Android из-за действий Apple

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на Android и другие операционные системы, чтобы продолжать пользоваться привычными сервисами. Заявление прозвучало на фоне очередного удаления российских приложений из магазина Apple.

«Это не первый раз, когда Apple удаляет наши приложения, российского производства. И это ставит вопрос о надёжности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг», — подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что Москва официально затребует у корпорации разъяснений по ситуации с удалением российского ПО. В Кремле считают, что действия Apple требуют юридической оценки.

Сегодня Apple удалила приложения VK из App Store без предварительного уведомления. Старые версии перестали получать обновления. В VK подчеркнули, что компания не под санкциями. Отключение коснётся миллионов пользователей соцсетей, почты, видеосервисов и образовательных платформ.