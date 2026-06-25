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Регион
25 июня, 09:54

Удар по десяткам миллионов пользователей: Песков осудил шаг Apple в отношении российских приложений

Песков: Удаление российских приложений ставит вопрос о надёжности Apple

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Удаление отечественных приложений из магазина Apple заставляет сомневаться в надёжности этого сервиса. Такую позицию в ходе брифинга озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что американская корпорация удаляет российский софт из своего магазина уже не в первый раз. Совсем недавно под санкции попал «Макс», фиксировались и другие случаи. Подобная политика вызывает вопрос: можно ли считать Apple надёжным поставщиком коммерческих услуг.

В Кремле отметили, что такие ограничения бьют по интересам огромной аудитории не только в РФ, но и по всему русскоязычному пространству. Пользователи активно применяют ВК и все связанные с ним дочерние платформы.

Песков назвал решения корпорации странными. Он акцентировал внимание на том, что речь идёт о десятках миллионов людей, чьи интересы напрямую затрагиваются действиями Apple.

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Напомним, сегодня Apple удалила приложения VK из App Store без предварительного уведомления. Новые пользователи лишились возможности скачивать их на устройства корпорации, а установленные ранее программы перестали обновляться. В VK подчеркнули, что компания не находится под санкциями. По оценке российской стороны, решение затронет десятки миллионов пользователей соцсетей, мессенджеров, видеосервисов, почты и образовательных платформ.

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Александр Юнашев
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