После Ирана — Украина: В Кремле напомнили о планах Трампа по переговорам

После завершения конфликта вокруг Ирана президент США Дональд Трамп намерен вновь подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва приняла во внимание недавние заявления американского лидера о готовности продолжить посредническую деятельность после окончания ближневосточного кризиса. В Кремле подчеркнули, что положительно оценивают стремление содействовать поиску решений и благодарны за подобные инициативы.

«Мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования высоко оцениваем, но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлечённым в войну на одной из сторон, невозможно. И мы знаем, что переговорная команда США понимает это, отдаёт себе отчёт, из этого и исходим», — отметил представитель Кремля.

По его словам, в Москве ожидают продолжения контактов с переговорщиками США.