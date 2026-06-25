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Регион
25 июня, 09:48

После Ирана — Украина: В Кремле напомнили о планах Трампа по переговорам

Песков: Трамп говорил, что после Ирана вернётся к урегулированию на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После завершения конфликта вокруг Ирана президент США Дональд Трамп намерен вновь подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва приняла во внимание недавние заявления американского лидера о готовности продолжить посредническую деятельность после окончания ближневосточного кризиса. В Кремле подчеркнули, что положительно оценивают стремление содействовать поиску решений и благодарны за подобные инициативы.

«Мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования высоко оцениваем, но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлечённым в войну на одной из сторон, невозможно. И мы знаем, что переговорная команда США понимает это, отдаёт себе отчёт, из этого и исходим», — отметил представитель Кремля.

По его словам, в Москве ожидают продолжения контактов с переговорщиками США.

«Просто потрясающе»: Трамп оценил позицию Путина, Эрдогана и Си по Ирану
«Просто потрясающе»: Трамп оценил позицию Путина, Эрдогана и Си по Ирану

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Тегераном. Глава Белого дома заявил, что считает Америку великой, и очень гордится итогами войны с Ираном, который теперь «не сможет получить ядерное оружие».

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Александра Вишнякова
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