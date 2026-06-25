«Просто потрясающе»: Трамп оценил позицию Путина, Эрдогана и Си по Ирану

Президент США Дональд Трамп высоко оценил позицию Москвы, Анкары и Пекина по иранскому кризису. Он заявил, что восхищён решением трёх держав остаться в стороне от конфликта Соединённых Штатов и Израиля против Тегерана. Такое заявление американский лидер сделал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Хозяин Белого дома особо выделил фигуру турецкого президента. Он назвал Тайипа Эрдогана главным кандидатом на вмешательство на стороне Ирана.

«Как вы знаете, он не большой поклонник Израиля. И я попросил его не вмешиваться. Он не вмешался», — подчеркнул Трамп.

Аналогичная просьба была адресована председателю КНР Си Цзиньпину, который также отреагировал положительно. По словам Трампа, то же самое сделал и президент России Владимир Путин, хотя у российского лидера, заметил его американский коллега, есть и другие дела, требующие внимания.

Глава США назвал тот факт, что все трое остались в стороне, просто потрясающим. Он добавил, что люди были удивлены таким развитием событий.

В ходе той же встречи с генсеком НАТО Дональд Трамп обвинил европейских союзников в том, что они подвели Вашингтон во время конфликта с Ираном. По его словам, власти Великобритании, Испании, Италии, Франции и ФРГ не предложили помощь, и хотя острой нужды в ней не было, само молчание оказалось симптоматичным.