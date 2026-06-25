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Регион
25 июня, 08:34

Трамп назвал Зеленского мужественным и похвалил за успехи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского мужественным и заявил, что он неплохо справляется в конфликте с Россией. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Sky News.

«Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится... Ядумаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Американский лидер также добавил, что Владимир Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами.

Заявление Трамп прозвучало на фоне сообщений об ударах по Крымскому мосту и российской инфраструктуре. При этом лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили, что продолжат помогать Киеву. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны сделали всё, чтобы киевский режим просуществовал как можно дольше за счёт ненависти ко всему русскому. Он подчеркнул, что милитаризация Украины — это очередная попытка сдержать Россию из-за её независимой политики.

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Наталья Афонина
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