В Госдуме обвинили западные элиты в информационном терроризме из-за VK

Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что действия Apple в отношении российских пользователей являются информационной войной и могут привести к потере доверия к компании. Об этом он сказал, комментируя блокировку доступа к ряду сервисов.

«Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей. Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война», — написал Горелкин в «Максе».

По словам депутата, компания должна объясниться перед российскими пользователями, которых лишают доступа к привычным сервисам. Он также подчеркнул, что ссылки на санкции несостоятельны, поскольку VK не находится под ограничениями. В Госдуме считают, что такие действия требуют оценки на предмет соответствия нормам международного права.

Ранее стало известно, что Apple удалила из App Store несколько приложений VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». В компании подтвердили, что удаление произошло без предупреждений и в одностороннем порядке.