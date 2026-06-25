Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 10:48

В Госдуме обвинили западные элиты в информационном терроризме из-за VK

Депутат Горелкин счёл удаление VK информационным терроризмом против россиян

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что действия Apple в отношении российских пользователей являются информационной войной и могут привести к потере доверия к компании. Об этом он сказал, комментируя блокировку доступа к ряду сервисов.

«Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей. Думаю, компании следует объясниться: почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным. Это в чистом виде информационная война», — написал Горелкин в «Максе».

По словам депутата, компания должна объясниться перед российскими пользователями, которых лишают доступа к привычным сервисам. Он также подчеркнул, что ссылки на санкции несостоятельны, поскольку VK не находится под ограничениями. В Госдуме считают, что такие действия требуют оценки на предмет соответствия нормам международного права.

Национальный мессенджер MAX в магазинах приложений переименовали в МАКС
Национальный мессенджер MAX в магазинах приложений переименовали в МАКС

Ранее стало известно, что Apple удалила из App Store несколько приложений VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». В компании подтвердили, что удаление произошло без предупреждений и в одностороннем порядке.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Госдума
  • Вконтакте
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar