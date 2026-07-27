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27 июля, 14:15

Слухи об отключении iPhone развеяны: Минцифры дало официальный ответ

Минцифры опровергло слухи об отключении iPhone в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Gojda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Gojda

Минцифры России официально заявило, что не планирует отключать iPhone. Ответ ведомства поступил на запрос депутата Владимира Плякина (есть в распоряжении Life.ru).

Ранее парламентарий призвал ведомство разъяснить, превратится ли техника Apple россиян в «кирпичи». Причиной обращения стали публикации в прессе и обсуждения в экспертном сообществе, где широко комментируются возможные последствия на случай, если Apple не выполнит требования российских законов. Среди прочего звучат мнения о том, что работа устройств производителя может быть ограничена.

В документе говорится, что у министерства, других госорганов и операторов связи нет полномочий прекращать обслуживание абонентских устройств конкретных брендов. Действующее законодательство такие меры не предусматривает.

«Действующим законодательством не предусмотрены полномочия по прекращению связи для оборудования конкретных производителей», — подчеркнули в Минцифры.

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При этом в ведомстве напомнили о создании базы идентификаторов пользовательского оборудования. Эта норма появляется в Федеральном законе «О связи» благодаря недавним поправкам. Новые правила, касающиеся реестра, заработают с 1 марта 2027 года. К этому моменту будут утверждены состав вносимых сведений, порядок наполнения базы и перечень взаимодействующих с ней органов.

В настоящее время специалисты Минцифры готовят проекты необходимых для запуска системы нормативных актов. Итоговые параметры работы реестра определят постановления Правительства и ведомственный приказ.

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Никита Никонов
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