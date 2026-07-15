«Яблоко» раздора: Apple рискует попасть под жёсткие санкции российского регулятора

15 июля истёк срок, который ФАС России предоставила Apple для выполнения требований российского законодательства. Об этом сообщают «Известия».

Если компания не исполнит предписание, следующим шагом может стать возбуждение антимонопольного дела. По оценке опрошенных изданием экспертов, после этого Apple также может грозить оборотный штраф.

Напомним, ФАС потребовала от корпорации устранить дискриминацию российских поисковых систем и выполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS. Но эксперты считают, что пользователям iPhone пока не стоит опасаться блокировки устройств или отключения сервисов Apple в России.

Специалисты также отмечают, что претензии регулятора адресованы самой корпорации, а не владельцам её устройств. При этом они не исключают появления дополнительных ограничений в работе отдельных сервисов.

По мнению собеседников «Известий», сценарий полной блокировки экосистемы Apple в России остаётся маловероятным. Они считают, что подобная мера затронула бы миллионы пользователей и создала бы больше проблем для владельцев устройств, чем для самой компании.

Ранее Apple удалили приложения VK из App Store без предупреждения, сославшись на санкции, хотя компания не находится под ограничениями, и теперь новые пользователи не могут скачать их, а обновления недоступны для установленных, что также грозит проблемами с push-уведомлениями. В VK заявили, что предпринимают меры для восстановления доступа, а для Android сервисы доступны в других магазинах.