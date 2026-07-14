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14 июля, 09:27

Сайты GitHub и Apple вновь доступны в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdx15

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdx15

Сайты GitHub и Apple вновь стали открываться в России после временного сбоя. Восстановление доступа подтвердил корреспондент Life.ru.

Ранее пользователи около часа не могли зайти на обе интернет-площадки. Проблема наблюдалась как на мобильных устройствах, так и на компьютерах. Сложности также возникали при попытке открыть страницы Google и Samsung. На сервисе «Сбой. РФ» число жалоб на работу Google достигло 928.

Причины неполадок в исходном сообщении не уточняются. Доступ к GitHub и официальному ресурсу Apple впоследствии возобновился. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не вводило ограничений в отношении GitHub, Apple и Google. Других подробностей о произошедшем регулятор не сообщил.

РКН заявил, что не ограничивает GitHub, Google и Apple
РКН заявил, что не ограничивает GitHub, Google и Apple

Однако перебои в работе Google ещё продолжаются. Лидируют по числу инцидентов Москва и Петербург. Проблемы варьируются: у одних не грузится поисковая выдача Google, но работают почта и диск, у других наблюдаются сбои соединения на домашнем интернете.

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Александра Мышляева
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