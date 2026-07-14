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14 июля, 09:20

РКН заявил, что не ограничивает GitHub, Google и Apple

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на фоне сообщений пользователей о сбоях.

В РКН подчеркнули, что ведомство не вводило ограничений в отношении этих сервисов.

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«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи жаловались на проблемы в работе отдельных сервисов. О характере сбоев и их причинах в сообщении Роскомнадзора не уточняется.

GitHub — крупнейшая платформа для хранения кода и совместной работы разработчиков: ей пользуются программисты, IT-компании и open-source-проекты по всему миру. Google — экосистема поисковых, почтовых, облачных, рекламных и мобильных сервисов, включая поиск, Gmail, YouTube, Google Drive и Android. Apple — компания, чьи онлайн-сервисы связаны с устройствами iPhone, iPad и Mac: среди них App Store, iCloud, Apple ID, Apple Music и другие платформы. Поэтому сбои в их работе могут затрагивать не только обычных пользователей, но и разработчиков, бизнес, рекламу, облачные данные и мобильные приложения.

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Марина Фещенко
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