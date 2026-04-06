В Китае работники начали «прятать» свои знания от ИИ, чтобы их не заменили

В Китае начали обсуждать новую офисную хитрость: сотрудники загружают в ИИ рабочие файлы и переписки коллег, чтобы сделать их цифровую копию и показать начальству, что живой человек якобы уже не нужен. Об этом написало издание 36Kr.

Речь идет о файлах формата .skill. В них можно собрать чужие рабочие привычки, манеру общения и полезные знания, а потом использовать это как основу для ИИ-помощника, который будет работать “как тот самый сотрудник”.

На фоне этого в Китае появилась и обратная схема защиты. На GitHub выложили программу anti-distill, которая специально “чистит” такие файлы перед отправкой в компанию.

Проще говоря, программа делает документ внешне нормальным и аккуратным, но убирает из него самое ценное — реальные рабочие хитрости, личный опыт и знания, которые делают человека незаменимым. Для себя сотрудник может сохранить полную версию, а начальству отдать уже “пустой” вариант.

Авторы проекта прямо пишут, что он нужен на случай, если фирма требует описать свой опыт для ИИ. В таком случае человек как будто выполняет задание, но не отдает машине все свои настоящие наработки.

