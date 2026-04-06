Радиостанция Судного дня передала в эфир слова «Гот» и «Блудонатр»

На частоте известной радиостанции УВБ-76 произошла необычная активность. В эфире, который обычно транслирует непрерывный монотонный гул, прозвучали кодовые слова «Гот» и «Блудонатр».

Событие моментально зафиксировали энтузиасты, отслеживающие трансляции объекта. Указанные данные оперативно появились в тематическом сообществе, специализирующемся на мониторинге этой частоты.

Станция, функционирующая с 1970-х годов, давно окутана ореолом таинственности. Из-за специфического звучания в народе ее окрестили «Жужжалкой», а в глобальной сети закрепилось пугающее прозвище — «Радиостанция Судного дня».

Обычно передатчик транслирует короткие повторяющиеся звуки, которые иногда прерываются голосовыми сообщениями с набором цифр или слов. Подобные отступления от привычного режима вещания всегда вызывают ажиотаж среди любителей радиоэфира и конспирологов.

Ранее сообщалось, что 5 апреля началось с очередного сообщения от радиостанции УВБ-76. Среди шифра удалось разобрать слово «ТЕЛЕЖКА». Прежде она вышла в эфир с другим послание: «ВИХОРОК». 30 марта «жужжалка» передала сразу три шифровки: «ШЕЙХ», «СРЕЗОВАК» и «ГУАНОСЛЯБ». Все сообщения сопровождались наборами цифр и фиксировались мониторинговыми ресурсами