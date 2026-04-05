Радио Судного дня ворвалось в эфир с третьим за день посланием

Третий сигнал за воскресенье прозвучал в эфире таинственной радиостанции УВБ-76, которую в народе называют «станцией Судного дня». Новое сообщение зафиксировано в 17:10 по московскому времени.

«НЖТИ 62019 ФЛИКОБЫТ 1349 4148», — говорится в эфире.

УВБ-76 работает с 1970-х годов. Её эфир состоит из монотонного жужжащего звука, за что радиостанцию прозвали «Жужжалкой». Иногда в трансляции появляются короткие загадочные сообщения, и воскресенье не стало исключением. До этого в эфир попало такое слово, как «Деликатный».

Ранее сообщалось, что 5 апреля началось с очередного сообщения от радиостанции УВБ-76. Среди шифра удалось разобрать слово «ТЕЛЕЖКА». Прежде она вышла в эфир с другим послание: «ВИХОРОК». 30 марта «жужжалка» передала сразу три шифровки: «ШЕЙХ», «СРЕЗОВАК» и «ГУАНОСЛЯБ». Все сообщения сопровождались наборами цифр и фиксировались мониторинговыми ресурсами