5 апреля, 12:53

Загадочная «Жужжалка» сообщила о «тележке»

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В эфире радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радио Судного дня», зафиксировали новое сообщение. Об этом уведомил мониторинговый ресурс.

«Сообщение за сегодня 05.04.26 14:12 МСК НЖТИ 85869 ТЕЛЕЖКА 0646 1485», — говорится в сообщении.

УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, работающую с 1970-х годов. Её эфир в основном состоит из характерного жужжащего звука. Именно из-за этого непрерывного сигнала радиостанцию нередко называют «Жужжалкой». Периодически в её трансляциях появляются короткие словесные сообщения.

Радио Судного дня вышло в эфир с гастрономическим шифром
Радио Судного дня вышло в эфир с гастрономическим шифром

Ранее сообщалось, что загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», вновь передала зашифрованное сообщение в эфире. Сигнал был зафиксирован 3 апреля в 15:19 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «ВИХОРОК».

Милена Скрипальщикова
