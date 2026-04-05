Шейкин анонсировал появление технологической основы для 6G к 2032 году

Технологический фундамент для внедрения стандарта мобильной связи шестого поколения (6G) способен сформироваться в Российской Федерации ориентировочно к 2032 году, причём профильные работы уже курирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. О таких планах в беседе с ТАСС рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента, сенатор Артём Шейкин.

«В настоящее время ведётся разработка этой технологии, Минцифры выделило субсидию в размере 750 миллионов рублей на создание фундамента для сетей 6G», — сообщил он.

Парламентарий также сообщил, что непосредственная разработка данной технологии ведётся силами «Сколтеха» и Научно-исследовательского центра Телеком. Помимо этого, как отметил Шейкин, запуск первых тестовых пилотных зон предварительно намечен на 2028 год.

Обращая внимание на опыт внедрения предыдущего стандарта, сенатор также предупредил, что при развёртывании 6G нельзя упускать из виду сложности, сопровождавшие появление 5G. По его информации, тогда столь востребованный операторами «золотой частотный диапазон» в границах 3,4–3,8 ГГц оказался уже занятым. Шейкин сделал акцент на том, что для недопущения повторения такой же ситуации с сетями шестого поколения действовать нужно незамедлительно.

Ранее сообщалось, что перед Минцифры поставлена задача снизить объёмы использования VPN-сервисов внутри страны. Ведомству предстоит реализовать утверждённые на государственном уровне решения по ограничению доступа к отдельным иностранным интернет-ресурсам.