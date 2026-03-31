31 марта, 11:28

Глава Минцифры Шадаев выступил против введения ответственности за VPN

Обложка © ТАСС / Александр Миридонов/POOL

Минцифры не поддерживает введение административного наказания за использование VPN в России. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — отметил министр в мессенджере MAX.

Шадаев назвал сложным компромиссом обсуждаемые сегодня меры. По его словам, все последствия ясны, но другие варианты сильно хуже.

В Госдуме эту позицию поддерживают. Первый зампред Комитета по информполитике Антон Горелкин отметил, что штрафы — это чрезмерная мера. По его словам, наказывать стоит лишь тех, кто применяет подобные сервисы для совершения преступлений.

VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая создает зашифрованное соединение между устройством и сервером, подменяя реальный IP-адрес и перенаправляя трафик через удаленный сервер. Основные функции: скрыть местоположение пользователя, зашифровать передаваемые данные для защиты от перехвата (например, в публичных сетях) и обойти ограничения доступа к ресурсам, которые блокируются по географическому признаку или на уровне провайдера.

"Это не круто": Дуров осудил Apple за решение удалить VPN-приложения в РФ

Как сообщал Life.ru, перед Министерством цифрового развития поставлена цель сократить использование VPN-сервисов в стране. Ведомству предстоит обеспечить выполнение утверждённых государственных решений, касающихся ограничения доступа к некоторым зарубежным интернет-площадкам. В министерстве отметили, что попытки убедить иностранные компании соблюдать российское законодательство ранее не увенчались успехом.

BannerImage
Никита Никонов
