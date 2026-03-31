«Это не круто»: Дуров осудил Apple за решение удалить VPN-приложения в РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в соцсети X пост, в котором выразил недовольство действиями американской корпорации Apple. Поводом стала блокировка VPN-сервисов в российском сегменте магазина приложений.

«Это не круто, Apple», — лаконично написал предприниматель.

Накануне издание Appleinsider сообщило, что техногигант удалил из российского App Store сразу несколько популярных инструментов для обхода блокировок: Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ. Теперь их невозможно загрузить с отечественных аккаунтов. При попытке установки система выдает ошибку: «приложение недоступно в вашем регионе».

Всего из магазина исчезло более двух десятков подобных программ. В официальном уведомлении компания пояснила, что удаление произведено по требованию Роскомнадзора, так как софт «содержит контент, который считается незаконным в России».

Ранее Life.ru писал, что Минцифры обсуждает блокировку оплаты сервисов Apple для возврата приложений. Американская компания под предлогом санкционных ограничений удалила из App Store десятки популярных у россиян программ с 2022 года.