31 марта, 07:20

«Это не круто»: Дуров осудил Apple за решение удалить VPN-приложения в РФ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в соцсети X пост, в котором выразил недовольство действиями американской корпорации Apple. Поводом стала блокировка VPN-сервисов в российском сегменте магазина приложений.

«Это не круто, Apple», — лаконично написал предприниматель.

Накануне издание Appleinsider сообщило, что техногигант удалил из российского App Store сразу несколько популярных инструментов для обхода блокировок: Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ. Теперь их невозможно загрузить с отечественных аккаунтов. При попытке установки система выдает ошибку: «приложение недоступно в вашем регионе».

Всего из магазина исчезло более двух десятков подобных программ. В официальном уведомлении компания пояснила, что удаление произведено по требованию Роскомнадзора, так как софт «содержит контент, который считается незаконным в России».

Британия оштрафовала подразделение Apple за нарушение санкций против России
Ранее Life.ru писал, что Минцифры обсуждает блокировку оплаты сервисов Apple для возврата приложений. Американская компания под предлогом санкционных ограничений удалила из App Store десятки популярных у россиян программ с 2022 года.

Дарья Денисова
