Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 08:52

Минцифры обсуждает блокировку оплаты сервисов Apple для возврата приложений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

В России могут приостановить оплату сервисов Apple со счёта телефона, чтобы принудить американскую корпорацию к возвращению популярных российских приложений в App Store. Такая мера обсуждается в Минцифры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник агентства отметил, что с 2022 года американская компания под предлогом санкционных ограничений удалила из App Store десятки популярных у россиян программ.

Речь идёт о банковском секторе, картографии, авиасервисах, классифайдах и агрегаторах. Их отсутствие создаёт серьезные неудобства для пользователей iPhone в стране.

Помимо вопроса с удалённым софтом, представители ведомства указали на ещё один нерешённый спор. Корпорация до сих пор не исполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о предоставлении пользователям «окна выбора» поисковой системы по умолчанию.

Россияне качают «работающий без связи» клиент Telegram, а потом платят кредиты аферистов

Никита Никонов
