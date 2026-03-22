22 марта, 07:02

Россияне качают «работающий без связи» клиент Telegram, а потом платят кредиты аферистов

Мошенники начали заманивать россиян в фейковый «радиочастотный» Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Potashev Aleksandr

Мошенники создали фейковое приложение Telegram, якобы работающее без интернета на радиочастотах, и с его помощью воруют личные данные, заманивая пользователей в свои сети. Об этом сообщает SHOT.

Аферисты выдают своё приложение за специальную версию мессенджера на системе meshtastic, которая, по их словам, позволяет отправлять сообщения и геолокацию даже при отсутствии связи. При установке из AppStore пользователи дают разрешение на доступ к номеру телефона и другим приложениям, чем злоумышленники пользуются для сбора данных.

Сама программа оказывается нерабочей, и жертвы её удаляют. Однако на следующий день начинают поступать сотни СМС с попытками взлома аккаунтов, а аферисты регистрируют номер пострадавшего на различных сайтах и оформляют на него микрозаймы.

Мошенники стали чаще разводить россиян, используя слитую базу данных СДЭК

Ранее в Москве полицейские ликвидировали узел связи телефонных аферистов. Задержаны трое, обеспечивавших работу сим-боксов. Злоумышленники специально арендовали квартиры для размещения оборудования.

