Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 15:05

Британия оштрафовала подразделение Apple за нарушение санкций против России

Британские власти оштрафовали европейское подразделение Apple — Apple Distribution International — за нарушение санкций против России. Сумма штрафа составила 390 тысяч фунтов стерлингов (около $516 тысяч).

Как сообщили в Управлении по реализации финансовых санкций (OFSI), компания нарушила ограничения, совершив платежи онлайн-кинотеатру Okko. Речь идёт о переводах, проведённых в июне и июле 2022 года через британские банки.

По данным регулятора, общая сумма выплат составила более 635 тысяч фунтов. При этом сама компания добровольно уведомила власти о транзакциях после их обнаружения.

В Apple подчеркнули, что относятся к соблюдению санкций «крайне серьёзно» и оперативно сообщили о ситуации регуляторам. Нарушений со стороны материнской компании выявлено не было.

Ранее Life.ru писал, что в Минцифры предупредили о рисках приостановки оплаты сервисов Apple с телефона. Такая мера может быть принята для принуждения компании к возвращению российских приложений в App Store.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Apple
  • Великобритания
  • Санкции против России
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar