Британия оштрафовала подразделение Apple за нарушение санкций против России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images
Британские власти оштрафовали европейское подразделение Apple — Apple Distribution International — за нарушение санкций против России. Сумма штрафа составила 390 тысяч фунтов стерлингов (около $516 тысяч).
Как сообщили в Управлении по реализации финансовых санкций (OFSI), компания нарушила ограничения, совершив платежи онлайн-кинотеатру Okko. Речь идёт о переводах, проведённых в июне и июле 2022 года через британские банки.
По данным регулятора, общая сумма выплат составила более 635 тысяч фунтов. При этом сама компания добровольно уведомила власти о транзакциях после их обнаружения.
В Apple подчеркнули, что относятся к соблюдению санкций «крайне серьёзно» и оперативно сообщили о ситуации регуляторам. Нарушений со стороны материнской компании выявлено не было.
Ранее Life.ru писал, что в Минцифры предупредили о рисках приостановки оплаты сервисов Apple с телефона. Такая мера может быть принята для принуждения компании к возвращению российских приложений в App Store.
Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.