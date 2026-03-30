Британия оштрафовала подразделение Apple за нарушение санкций против России

Британские власти оштрафовали европейское подразделение Apple — Apple Distribution International — за нарушение санкций против России. Сумма штрафа составила 390 тысяч фунтов стерлингов (около $516 тысяч).

Как сообщили в Управлении по реализации финансовых санкций (OFSI), компания нарушила ограничения, совершив платежи онлайн-кинотеатру Okko. Речь идёт о переводах, проведённых в июне и июле 2022 года через британские банки.

По данным регулятора, общая сумма выплат составила более 635 тысяч фунтов. При этом сама компания добровольно уведомила власти о транзакциях после их обнаружения.

В Apple подчеркнули, что относятся к соблюдению санкций «крайне серьёзно» и оперативно сообщили о ситуации регуляторам. Нарушений со стороны материнской компании выявлено не было.

