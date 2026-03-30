В Госдуме предупредили о рисках приостановки оплаты сервисов Apple с телефона

В Минцифры обсуждают блокировку оплаты сервисов Apple для возврата приложений. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачёв в беседе с «Газетой.ru» назвал такую меру неактуальной и предупредил о негативных последствиях для граждан.

По словам депутата, инициатива не решит проблемы борьбы с VPN и возврата российских приложений в AppStore. Вместо этого она ударит по миллионам людей, которые легально оплачивают iCloud, нейросети, образовательные и медицинские сервисы.

«Люди не потеряют доступ к технологиям, но лишатся безопасного и удобного способа оплаты, что неизбежно создаст "серый" рынок посредников. Apple вряд ли прислушается, поскольку компания обычно не меняет глобальные правила модерации под локальные ограничения. В итоге проблема не решится, а пострадают прежде всего обычные граждане», — заявил парламентарий.

Ткачёв направил запрос в министерство совместно с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ могут приостановить оплату сервисов Apple со счёта телефона, чтобы принудить американскую корпорацию к возвращению популярных российских приложений в App Store. С 2022 года компания из США под предлогом санкционных ограничений удалила из App Store десятки популярных у россиян программ.