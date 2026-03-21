Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 07:41

Суд в Москве оштрафовал Apple за фильмы про ЛГБТ* на стриминге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Таганский суд Москвы оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ* через документальные фильмы на сервисе Apple TV+. Об этом свидетельствуют судебные документы.

По решению суда, ирландская компания Apple Distribution International Ltd. распространяла в своём сервисе контент, направленный на формирование нетрадиционных ценностей. Названия фильмов в материалах дела не раскрываются. Мосгорсуд отклонил все апелляции корпорации. При этом заседание проходило в закрытом режиме — из-за наличия чувствительной информации.

Ранее Apple уже неоднократно штрафовали по статье 6.21 КоАП РФ. В 2025 году общая сумма взысканий достигала нескольких миллионов рублей. Заседания проходили в закрытом режиме по настоянию представителей Apple, которые ссылались на конфиденциальность внутренних документов. Apple Distribution International Ltd. — основной владелец российской «дочки» компании, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Ярославской области на 100 тысяч рублей оштрафовали педагога местного колледжа, которая в презентации показала учащимся флаг ЛГБТ*. Её признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Apple
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar