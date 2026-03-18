Суд в Москве оштрафовал Катерину Гордееву* за пропаганду ЛГБТ**

Басманный суд Москвы назначил журналистке Катерине Гордеевой* штраф в размере 120 тысяч рублей. Решение вынесено 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Как сообщили в инстанции, она признана виновной по административной статье. В материалах дела указано, что речь идёт о нарушении, связанном с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений* (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Суд постановил назначить наказание в виде денежного взыскания. Сумма составила 120 тысяч рублей. Отмечается, что журналистка внесена в реестр иностранных агентов на территории России. Другие детали разбирательства на данный момент не уточняются.

Ранее иноагентром признали правнучку Никиты Хрущёва Нину*. Вместе с ней в перечень добавлены журналист-расследователь Сергей Резник*, блогер Вадим Штепа*, Алексей Нестеренко*.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.