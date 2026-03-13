Владимир Путин
13 марта, 14:10

Правнучку Никиты Хрущёва признали иноагентом

Обложка © Wikipedia / Center for the Study of Europe Boston University

Министерство юстиции России обновило единый реестр иностранных агентов, включив в него Нину Хрущёву* — правнучку бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. Об этом сообщается в официальном списке на сайте Минюста.

Вместе с ней в перечень добавлены журналист-расследователь Сергей Резник*, блогер Вадим Штепа*, Алексей Нестеренко*. Нина Хрущёва* внесена как физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Нина Львовна Хрущёва* (род. 1963) — профессор международных отношений в университете The New School (Нью-Йорк, США), где она живёт и работает уже более 30 лет. Она автор нескольких книг, в том числе о своём прадеде («The Lost Khrushchev: A Journey Into the Gulag of the Russian Mind», «Никита Хрущёв: Выбывший из системы»), публикуется в Project Syndicate, Foreign Affairs, The New York Times и других изданиях. Хрущёва неоднократно резко критиковала российскую власть, внешнюю политику и действия в Украине.

Напомним, недавно в центре обсуждения оказалось интервью правнучки Никиты Хрущёва журналистке, включённой Минюстом в реестр иностранных агентов. В беседе она назвала решение 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР «менеджерским ходом» и заявила, что таким образом Хрущёв якобы «усилил русское начало на территории Украины». Вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков заявил, Нина Хрущёва* стремится оправдать действия своего предка.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

