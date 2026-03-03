Педагога колледжа в Ярославской области оштрафовали за ЛГБТ*-презентацию

В Ярославской области суд оштрафовал педагога на 100 тысяч рублей за демонстрацию в классе презентации, содержащей изображение флага ЛГБТ*. Её признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, проинформировала пресс-служба областного суда.

Педагог-организатор Рыбинского профессионально-педагогического колледжа Наталия Б. проводила классный час, посвящённый Дню толерантности. Материалы для занятия она скачала в интернете. Позже отчёт о мероприятии появился в соцсетях — на одном из опубликованных кадров был виден запрещённый флаг.

«Наталия Б. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)», — уточнили в суде.

На днях Измайловский районный суд Москвы оштрафовал главу благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидию Мониаву на 45 тысяч рублей. Её признали виновной в дискредитации Вооружённых сил РФ — поводом стали публикации в телеграм-канале. Мониава родилась в Москве в 1987 году, окончила факультет журналистики МГУ. В 2018 году она основала фонд, который оказывает паллиативную помощь неизлечимо больным детям и молодым взрослым.

