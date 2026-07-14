Сервисы Google дали масштабный сбой в России
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Россияне столкнулись с перебоями в работе сервисов Google. У части пользователей не загружается поисковая система, другие не могут открыть сайты через браузер Chrome.
Первые жалобы начали поступать около получаса назад. Сервис мониторинга сбоев также фиксирует проблемы с доступом к Google 14 июля. Наибольшее число сообщений приходит из Москвы и Санкт-Петербурга. Неполадки также отмечают жители Новосибирской, Челябинской и Самарской областей.
Пользователи рассказывают о долгой загрузке страниц, ошибках соединения и невозможности отправить поисковый запрос. При этом сбой проявляется не у всех и может зависеть от региона или интернет-провайдера. Официальные панели Google на момент публикации не показывали глобальных аварий в поиске, Chrome или сервисах Workspace. Компания пока публично не комментировала жалобы российских пользователей.
Причина неполадок остаётся неизвестной. Специалисты устанавливают, затронута ли инфраструктура самой компании или перебои связаны с доступом к зарубежным ресурсам внутри России.
А ранее из App Store исчезли несколько приложений VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». В компании подтвердили, что сервисы удалили без предупреждений и в одностороннем порядке. Депутат Госдумы Горелкин счёл шаг Apple информационным терроризмом против россиян.
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