Сервисы Google дали масштабный сбой в России

Россияне столкнулись с перебоями в работе сервисов Google. У части пользователей не загружается поисковая система, другие не могут открыть сайты через браузер Chrome.

Первые жалобы начали поступать около получаса назад. Сервис мониторинга сбоев также фиксирует проблемы с доступом к Google 14 июля. Наибольшее число сообщений приходит из Москвы и Санкт-Петербурга. Неполадки также отмечают жители Новосибирской, Челябинской и Самарской областей.

Пользователи рассказывают о долгой загрузке страниц, ошибках соединения и невозможности отправить поисковый запрос. При этом сбой проявляется не у всех и может зависеть от региона или интернет-провайдера. Официальные панели Google на момент публикации не показывали глобальных аварий в поиске, Chrome или сервисах Workspace. Компания пока публично не комментировала жалобы российских пользователей.

Причина неполадок остаётся неизвестной. Специалисты устанавливают, затронута ли инфраструктура самой компании или перебои связаны с доступом к зарубежным ресурсам внутри России.