Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля
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Российские сервисы начали предупреждать пользователей, что с 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен. Такие уведомления связаны с законом, который ранее подписал президент России Владимир Путин.
Документ вводит штрафы для владельцев сайтов и сервисов за авторизацию через зарубежные платформы, а также за отсутствие разрешённого в РФ способа входа. Для граждан штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юрлицам может грозить от 500 до 700 тысяч рублей.
В уведомлении «2ГИС» пользователям предлагают заранее привязать номер телефона, чтобы сохранить доступ к профилю после отключения входа через Apple ID и Google.
Ранее стало известно, что Apple удалила из App Store несколько приложений VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен». В компании подтвердили, что удаление произошло без предупреждений и в одностороннем порядке. Депутат Горелкин счёл шаг Apple информационным терроризмом против россиян.
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