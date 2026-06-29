Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля

Российские сервисы начали предупреждать пользователей, что с 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен. Такие уведомления связаны с законом, который ранее подписал президент России Владимир Путин.

Документ вводит штрафы для владельцев сайтов и сервисов за авторизацию через зарубежные платформы, а также за отсутствие разрешённого в РФ способа входа. Для граждан штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юрлицам может грозить от 500 до 700 тысяч рублей.