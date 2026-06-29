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29 июня, 17:43

Россиян начали предупреждать об отключении входа через Apple ID и Google с 6 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Российские сервисы начали предупреждать пользователей, что с 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен. Такие уведомления связаны с законом, который ранее подписал президент России Владимир Путин.

Документ вводит штрафы для владельцев сайтов и сервисов за авторизацию через зарубежные платформы, а также за отсутствие разрешённого в РФ способа входа. Для граждан штрафы составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юрлицам может грозить от 500 до 700 тысяч рублей.

В уведомлении «2ГИС» пользователям предлагают заранее привязать номер телефона, чтобы сохранить доступ к профилю после отключения входа через Apple ID и Google.

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Полина Никифорова
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