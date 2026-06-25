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25 июня, 15:03

Лантратова назвала удаление VK из App Store произволом Apple

Яна Лантратова. Обложка © Представлено для Life.ru

Яна Лантратова. Обложка © Представлено для Life.ru

Компания Apple удалила приложения VK из App Store в одностороннем порядке, нарушая правовые нормы и игнорируя тот факт, что группа VK не находится под санкциями США. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По её словам, это не требование закона, а осознанное решение корпорации.

«Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться, что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов. Руководство Apple пытается ограничить своих пользователей — запретить пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет. Цель очевидна — тотальный контроль над нашими вкусами, мыслями и действиями», — заявила Лантратова.

Лантратова назвала удаление VK из App Store произволом Apple. Видео © Представлено для Life.ru

Омбудсмен подчеркнула, что теперь владельцы iPhone фактически не являются владельцами устройств, так как компания может по своему усмотрению ограничивать их функциональность. Она напомнила, что подобные действия в США привели бы к многомиллиардным искам.

Лантратова также отметила, что Apple занимается не бизнесом, а политикой, а удаление приложений VK — лишь очередной шаг в этой линии. Она призвала россиян искать альтернативу iPhone, тем более что на рынке уже есть аппараты с более совершенными характеристиками. По её мнению, российские IT-специалисты вновь найдут обходной путь.

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Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удаление из AppStore приложений ряда российских сервисов, заявил, что от этих действий пострадали десятки миллионов людей, и порекомендовал россиянам переходить на устройства с ОС Android, тогда как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расценила это как попытку Apple «отменить всё русское», напомнив, что компания начала с удаления приложений российских банков и теперь пошла дальше, откровенно давит на отечественные разработки, пользуясь монопольным положением, и назвала эти действия «системным геноцидом российских технологий» в рамках западной антироссийской политики. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обратилось в ФАС с просьбой проверить компанию Apple.

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Анастасия Никонорова
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