Компания Apple удалила приложения VK из App Store в одностороннем порядке, нарушая правовые нормы и игнорируя тот факт, что группа VK не находится под санкциями США. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По её словам, это не требование закона, а осознанное решение корпорации.

«Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться, что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов. Руководство Apple пытается ограничить своих пользователей — запретить пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет. Цель очевидна — тотальный контроль над нашими вкусами, мыслями и действиями», — заявила Лантратова.

Лантратова назвала удаление VK из App Store произволом Apple. Видео © Представлено для Life.ru

Омбудсмен подчеркнула, что теперь владельцы iPhone фактически не являются владельцами устройств, так как компания может по своему усмотрению ограничивать их функциональность. Она напомнила, что подобные действия в США привели бы к многомиллиардным искам.

Лантратова также отметила, что Apple занимается не бизнесом, а политикой, а удаление приложений VK — лишь очередной шаг в этой линии. Она призвала россиян искать альтернативу iPhone, тем более что на рынке уже есть аппараты с более совершенными характеристиками. По её мнению, российские IT-специалисты вновь найдут обходной путь.