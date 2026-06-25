«Нервная реакция»: В Совфеде жёстко ответили Apple на чистку российских сервисов

Сенатор Андрей Клишас жёстко прокомментировал очередное удаление отечественных приложений из магазина Apple. По его мнению, корпорация занимается откровенным терроризмом в цифровой сфере в угоду геополитическим мотивам.

Парламентарий назвал происходящее элементом гибридной войны, направленной против миллионов пользователей российских цифровых платформ. Транснациональные монополии, по его словам, перешли к прямому давлению на аудиторию.

«Массовые удаления российских сервисов из App Store — это нервная реакция на наши успехи в развитии собственных цифровых экосистем и обеспечении цифрового суверенитета. Подобные действия лишь подтверждают, что мы на правильном пути», — написал он.