«Нервная реакция»: В Совфеде жёстко ответили Apple на чистку российских сервисов
Клишас назвал удаление российских приложений из App Store цифровым терроризмом
Андрей Клишас. Обложка © «МАКС» / КЛИШАС
Сенатор Андрей Клишас жёстко прокомментировал очередное удаление отечественных приложений из магазина Apple. По его мнению, корпорация занимается откровенным терроризмом в цифровой сфере в угоду геополитическим мотивам.
Парламентарий назвал происходящее элементом гибридной войны, направленной против миллионов пользователей российских цифровых платформ. Транснациональные монополии, по его словам, перешли к прямому давлению на аудиторию.
«Массовые удаления российских сервисов из App Store — это нервная реакция на наши успехи в развитии собственных цифровых экосистем и обеспечении цифрового суверенитета. Подобные действия лишь подтверждают, что мы на правильном пути», — написал он.
Напомним, Apple удалила из своего магазина приложения ряда российских сервисов, лишив пользователей доступа к обновлениям и новым установкам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от этих действий подстрадали десятки миллионов людей и рекомендовал россиянам переходить на устройства с ОС Android.
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