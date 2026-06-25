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25 июня, 12:36

«Нервная реакция»: В Совфеде жёстко ответили Apple на чистку российских сервисов

Клишас назвал удаление российских приложений из App Store цифровым терроризмом

Андрей Клишас. Обложка © «МАКС» / КЛИШАС

Андрей Клишас. Обложка © «МАКС» / КЛИШАС

Сенатор Андрей Клишас жёстко прокомментировал очередное удаление отечественных приложений из магазина Apple. По его мнению, корпорация занимается откровенным терроризмом в цифровой сфере в угоду геополитическим мотивам.

Парламентарий назвал происходящее элементом гибридной войны, направленной против миллионов пользователей российских цифровых платформ. Транснациональные монополии, по его словам, перешли к прямому давлению на аудиторию.

«Массовые удаления российских сервисов из App Store — это нервная реакция на наши успехи в развитии собственных цифровых экосистем и обеспечении цифрового суверенитета. Подобные действия лишь подтверждают, что мы на правильном пути», написал он.

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Напомним, Apple удалила из своего магазина приложения ряда российских сервисов, лишив пользователей доступа к обновлениям и новым установкам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от этих действий подстрадали десятки миллионов людей и рекомендовал россиянам переходить на устройства с ОС Android.

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Юрий Лысенко
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